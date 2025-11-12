منتخب إيطاليا يفقد ثنائيا بارزا في تصفيات مونديال 2026

18 حجم الخط

يفقد منتخب إيطاليا جهود لاعبين بارزين وذلك بعد تعرض نيكولو كامبياجي، لإصابة طفيفة في ربلة الساق، ولن يكون متاحًا لمباراتي إيطاليا ضد مولدوفا والنرويج، في تصفيات كأس العالم 2026.

بينما تدرب ريكاردو كالافيوري لاعب آرسنال الإنجليزي بشكل منفصل يوم الأربعاء، ومن المتوقع غيابه عن مباراة الغد.

منتخب إيطاليا يواجه مولدوفا غدا الخميس

وتستعد إيطاليا لمباراة غدا الخميس في تصفيات كأس العالم ضد مولدوفا، لكن مدرب المنتخب جينارو جاتوزو، تلقى خبرًا سيئًا هذا اليوم.

ووفقًا لموقع توتوميركاتو الإيطالي، سيعود جناح بولونيا، كامبياجي، إلى ناديه بعد تعرضه لإصابة طفيفة في ربلة الساق.

وانضم كامبياجي إلى الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع كبديل للمهاجم مويس كين، مهاجم الأزوري الذي عانى من إصابة في الأيام الماضية.

في نفس السياق، تدرب مدافع آرسنال، ريكاردو كالافيوري، بشكل منفصل في كوفيرتشيانو صباح الأربعاء بسبب مشكلة في الورك.

ووفقًا للتقرير، لن يكون كالافيوري متاحًا لمباراة مولدوفا غدًا، لكنه سيعمل على استعادة لياقته البدنية لمباراة الأحد على أرضه ضد النرويج.

ترتيب مجموعة إيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل منتخب الآزوري المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة خلف منتخب النرويج المتصدر برصيد 18 نقطة.

