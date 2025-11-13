محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، منطقة شق الثعبان، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير الجارية هناك.

رافق محافظ القاهرة في جولته المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

تقنين أوضاع المستثمرين بشق الثعبان

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المركز التكنولوجي الخاص بالمنطقة لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة.

وحرص محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز على لقاء عدد من المستثمرين الذين جاءوا لتوفيق أوضاعهم، واستفسر منهم عن مدى استفادتهم من التيسيرات الممنوحة لهم.

كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع أعضاء الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان أكد خلاله على ضرورة الاسراع فى انهاء اجراءات التقنين وتقديم التسهيلات القانونية اللازمة للانتهاء من هذا الملف.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الدولة فى إطار سعيها لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان وتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين قررت مد مدة منح المستثمر الذى يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا ٢٥% من قيمة المبلغ لمدة ٦ أشهر جديدة، مع إعفاءه الكامل من أى غرامات كانت مقررة عليه، ويسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة

ودعا محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة لسرعة استكمال إجراءات التقنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة والمعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي عدد كبير من مصانع وورش تصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

