الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

درة تدخل سوق التوفيقية الإثنين المقبل لتصوير "علي كلاي"

درة
درة
18 حجم الخط

 تبدأ الفنانة التونسية درة تصوير أولى مشاهدها في مسلسل علي كلاي الإثنين المقبل داخل سوق التوفيقية، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من ثلاث أيام.

وتشهد أحداث العمل محاولة الفنانة التونسية درة الانتقام من زوجها خلال أحداث مسلسل علي كلاي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي بسبب معرفتها بعلاقة الحب بينه وبين يارا السكري ضمن أحداث العمل.

ويشهد مسلسل "علي كلاي" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، تطورات مثيرة في أحداثه، حيث تتعرض زوجة العوضي، التي تجسد شخصيتها الفنانة درة للكثير من الأزمات.

وفي مفاجأة مثيرة، استقر القائمون على المسلسل على أن تكون أول مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة، حيث تجتمع هذه المشاهد مع بطل العمل، أحمد العوضي، وعدد من المشاركين، ويضيف ذلك إلى المسلسل طابعًا رياضيًا وحركيًا، مما يعزز جاذبية العمل للجمهور.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. 

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

درة علي كلاي أحمد العوضي مسلسل علي كلاي اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2026، درة تنتقم من أحمد العوضي في الحلقات النهائية من علي كلاي

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

عباقرة ولكن مجهولون، محطات من حياة "حفصة بنت سيرين" سيدة التابعيات

المزيد
الجريدة الرسمية