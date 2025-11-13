3 أسماء مفاجئة لخلافة جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي

18 حجم الخط

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عملية البحث عن خليفة مناسب للإسباني بيب جوارديولا، مع ازدياد الحديث عن موعد رحيل محتمل للمدرب الأسطوري.

وبينما تشير التقارير الأخيرة إلى أن جوارديولا قد يفكر في مغادرة ملعب الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، فإن التكهنات تزداد حول هوية المدرب الذي قد يقود الجيل الجديد للنادي.

جوارديولا يصل إلى مباراته الـ1000

وكان جوارديولا وصل إلى مباراته رقم 1000 في مسيرته التدريبية نهاية الأسبوع الماضي خلال الفوز 3-0 على ليفربول، كما تحدث بصراحة عن حياته بعد كرة القدم؛ ما يعزز الاعتقاد بأنه سيبدأ قريبا في التفكير جديا بما يخطط له على الصعيدين المهني والشخصي في المرحلة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته منصة "cityxtra"، سيستعد مانشستر سيتي لكل الاحتمالات؛ إذ يحرص كبار المسؤولين في النادي على ضمان أن تكون أي مرحلة انتقالية مستقبلية سلسة ومتناغمة مع الثقافة التي بناها بيب غوارديولا طوال ما يقرب من عقد كامل.

ويظل عامل الاستقرار والاستمرارية التكتيكية جزءا أساسيا من تخطيط النادي على المدى الطويل، خاصة بعد التغييرات الهيكلية التي شهدها هذا العام بوصول هوغو فيانا في منصب المدير الرياضي خلفا لتكسيكي بيغيريستين الذي شغل الدور لمدة 13 موسما.

3 مرشحين لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي

وبحسب تقرير جديد للصحفي بول هيرست في صحيفة "ذا تايمز"، فإن فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، يحظى بدعم كبير داخل النادي، رغم أنه وقّع مؤخرا عقدا جديدا مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2029.

وفي جانب آخر، يحظى الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون السابق والحالي لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بإعجاب عدد من مسؤولي السيتي، كما يُعرف أن بيب جوارديولا من أشد المعجبين بالمدرب الإيطالي.

وكما هو متوقع، يشير التقرير أيضا إلى أن العمل المميز الذي يقوم به الإسباني أندوني إيرايولا في بورنموث لم يمر مرور الكرام.

بينما يجعل الارتباط العميق لفينسنت كومباني بمانشستر سيتي منه المرشح المفضل لدى الكثيرين، إلا أن مشروعه الحالي في بايرن ميونخ قد يعقّد أي محاولة للتعاقد معه في المستقبل القريب.

ويظل روبرتو دي زيربي اسمًا مطروحًا بقوة على طاولة الأندية الكبرى، ومع إضافة إعجاب جوارديولا نفسه بعمل المدرب الإيطالي، تزداد جاذبية دي زيربي لأي مناقشات مستقبلية، خصوصا في ظل رغبة سيتي في إيجاد مدرب يحافظ على الاستمرارية الأسلوبية التي بُني عليها نجاح النادي خلال العقد الأخير.

أما أندوني إيرايولا، فيجمع في عمله مع بورنموث بين الحدة التنظيمية والأسلوب المنظم، وهي صفات بلا شك ستجذب إدارة مانشستر سيتي، فمنذ وصوله من رايو فاليكانو، وهو يواصل خطه التصاعدي، خاصة وأنه اختتم مسيرته كلاعب ضمن أندية مجموعة سيتي لكرة القدم عبر نيويورك سيتي، ما يجعل صعوده نحو أحد أكبر المناصب التدريبية في أوروبا احتمالًا واقعيًا أكثر من أي وقت مضى.



