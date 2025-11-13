بينهم ثنائي جالطة سراي، إيقاف 102 لاعب في تركيا بسبب قضية المراهنات

18 حجم الخط

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف102 من اللاعبين من الدرجتين الأولى والثانية في الدوري التركي، بينهم إيرين إلمالي ومتهان بالتاجي لاعبا نادي جالطة سراي، لفترات متفاوتة، اليوم الخميس، ضمن تحقيق في مزاعم المراهنة على المباريات.

الاتحاد التركي يوقف حكام بسبب قضية المراهنات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقف الاتحاد التركي 149 حكما وحكما مساعدا بعد أن توصل تحقيق إلى أن حكاما يديرون مباريات في كرة القدم الاحترافية في البلاد كانوا يراهنون على المباريات.

واتسع نطاق التحقيق يوم الاثنين باعتقال ثمانية أشخاص، من بينهم رئيس أحد أندية دوري الأضواء، وإيقاف 1024 لاعبا، مع استمرار التحقيق. كما تقرر إيقاف مباريات الدرجتين الثانية والثالثة لمدة أسبوعين.

وفي بيان، أعلن مجلس الانضباط لكرة القدم الاحترافية التابع للاتحاد التركي عن العقوبات التي قالت وسائل إعلام محلية إنها شملت 25 لاعبا من الدوري الممتاز و77 لاعبا من الدرجة الثانية.

بموجب هذا الإجراء، فرض الاتحاد إيقافا لمدة 45 يوما على إلمالي وتسعة أشهر على بالتاجي. وتراوحت فترات الإيقاف بين 45 يوما و12 شهرا.. ولم يعلن المجلس أي إجراءات ضد اللاعبين المتبقين في التحقيق.

ووصف رئيس الاتحاد التركي حاجي عثمان أوغلو الوضع بأنه أزمة أخلاقية في كرة القدم التركية.

