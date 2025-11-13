الخميس 13 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

دواين جونسون يتحدث عن بكائه في مهرجان فينيسيا

دواين جونسون، فيتو
تحدث الممثل الشهير دواين جونسون، لأول مرة عن لحظته المؤثرة في الدورة الماضية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعد عرض فيلم "The Smashing Machine"، حيث حظي بتصفيق حار لمدة 15 دقيقة متواصلة.

وقال دواين، في تصريحات لمجلة فاريتي،: "من الصعب إيجاد تعبير مناسب له، فهو مؤثر للغاية.. كان بمثابة تأكيد على هذه الرحلة التي تبدو فريدة من نوعها.. ليس فقط لنا، بل أيضًا للرجل الذي عاشها".

وبكى الممثل دواين جونسون الشهير بـ ذا روك، بسبب رد فعل الجمهور، بعد العرض الأول لفيلمه الجديد "THE SMASHING MACHINE"،  في مهرجان فينيسيا.

وتلقى فيلم "THE SMASHING MACHINE"، تصفيقا حارا من الجمهور، استمر لمدة 15 دقيقة، وهو ما جعل ذا روك يبكي متأثرا.

فيلم The Smashing Machine يحصل على تقييم 92%

حصل فيلم The Smashing Machine، للمخرج بيني سافدي، ومن بطولة دواين جونسون، وإيملي بلانت، على تقييم 92% من نقاد موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes.

وحصل الفيلم  على ذلك التقييم، بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة ٨٢، من مهرجان فينيسيا، وبعد 13 مراجعة نقدية.

تفاصيل فيلم The Smashing Machine

“The Smashing Machine، هو فيلم دراما رياضي سيرة ذاتية أمريكي، من تأليف وإخراج وإنتاج وتحرير بيني صفدي، وهو من بطولة دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، وإيميلي بلنت. سيعرض في 3 أكتوبر 2025.

الجريدة الرسمية