أخبار مصر

الحكومة: اكتشاف جديد في الصحراء الغربية يضيف 16 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى الإنتاج

رئيس الوزراء يلتقي
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خطة وجهود الوزارة في التوسع في اكتشافات الموارد البترولية والغاز في مصر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية عبر تكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف والتنمية بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج، موضحًا الأنشطة الحالية والجديدة المتعلقة بالاستكشاف والحفر، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية.

وفي سياق متصل نوه وزير البترول إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، مشيرًا إلى دخول الاكتشاف الجديد خريطة الإنتاج بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعب من الغاز و750 برميلًا من المتكثفات، لافتًا إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن نتائج إجراءات وخطوات تحفيز الاستثمار التي تنفذها الوزارة، والتي تستهدف زيادة حجم الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد، وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.

كما تناول المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، حيث تم التركيز على إبراز مصر كوجهة مميزة وجاذبة للاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين. كما تم التعريف بالفرص الواعدة التي تقدمها هذه القطاعات، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات التحفيزية والمزايا التي توفرها الدولة المصرية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج باعتبارها هدفًا رئيسيًا، مستعرضًا القدرات التنافسية لشركات المشروعات المصرية العاملة في القطاع، وشملت الفعاليات عددًا من المشاركات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات مهمة، بالإضافة إلى اجتماعات مع قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والاستثمار.

وأضاف: أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وذلك وفق نظام استثماري يهدف إلى تحفيز وجذب استثمارات جديدة لهذه المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الإنتاج والتنقيب والاستكشاف البترولي.

