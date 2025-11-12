الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت"

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت"، فيتو
18 حجم الخط
ads

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت"، المقام خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

في مستهل جولته التفقدية للمعرض، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للدولة يتمثل في بناء مجتمع صحي وآمن، فضلًا عن دعم وتعزيز مساعي التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تحويل الابتكارات المطروحة إلى خدمات عملية تساهم في تحسين حياة المواطنين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

يمتد المعرض على مساحة تبلغ 6400 متر مربع، موزعة بين الخيمة الرئيسية وقاعة كريزما، حيث يضم 79 جهة مشاركة، ليكون منصة رائدة في عرض أحدث الابتكارات والحلول بمجال الرعاية الصحية، ويتميز المعرض بتنوع كبير في المشاركات بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة من القطاع الخاص حوالي 61 جهة، تشمل 19 شركة متخصصة في صناعة الأدوية، و14 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، و8 شركات للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة والبنوك، فضلًا عن مشاركة 18 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، الأمر الذي يعكس روح التعاون البناء في دعم جهود التنمية البشرية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأجنحة البارزة، من بينها جناح "Mindray" الذي قدم لأول مرة أجهزة محلية الصنع مثل أجهزة Ultrasound، وX-ray، وAED، مشيدًا بالابتكارات المحلية في القطاع الصحي، كما تفقد جناح الشركة المصرية العالمية للبصريات التي عرضت "كبسولة عمليات"، فضلًا عن جناح "وادي النيل" الذي استعرض روبوتًا متطورًا لتصنيع الأسنان، وكذا جناح"Systics" الذي عرض نموذجًا مبتكرًا لمستشفى ذكي، وغرفة تحكم ذات تقنيات متطورة.

وفي ختام جولته التفقدية أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان والشراكات الاستراتيجية المختلفة، بين مختلف الجهات الدولية والمحلية، خاصًة المُبادرات المشتركة التي تمت بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الابتكار الصحي لتعزيز جودة الخدمات الطبية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت رئيس مجلس الوزراء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية DC 25 رئيس الوزراء أهداف رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتقسيم مناطق الإيجار السكني

مدبولي: مصر تؤمن بأهمية التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات وتشجيع الاستثمار

رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 غدًا

مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن الممارسات السلبية في المتحف المصري الكبير

مدبولي: نستهدف بناء 250 ألف غرفة فندقية جديدة لاستقبال 30 مليون سائح

مدبولي: اكتشافات بترولية جديدة يوميا والصحراء الغربية المفاجأة الكبرى

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

تقلبات جوية بدءا من الغد، انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية