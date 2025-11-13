الخميس 13 نوفمبر 2025
مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة متخصصة للحرف اليدوية بمنطقة درب اللبانة، أحد المواقع التراثية الهامة التي تشهد تطويرًا شاملًا وذلك بحديقة تلال الفسطاط بحي مصر القديمة.

ويجمع العقد صندوق التنمية الحضرية، الجهة المسؤولة عن تطوير المناطق العمرانية، ومؤسسة عزة فهمي، ضمن جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة إحياء مناطقها التراثية العريقة.  

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية شاملة للحفاظ على التراث الحرفي المصري الأصيل وتنميته، وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب، مما يسهم في خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة ودعم الصناعات الإبداعية التي تعكس الهوية المصرية.

وعقب مراسم التوقيع، ينتقل رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل افتتاح أول مهرجان شتوي يقام في قلب القاهرة، تحت مسمى "مهرجان الفسطاط الشتوي"، والذي يعد إضافة نوعية للفعاليات الثقافية والترفيهية في العاصمة.

يقام المهرجان في حديقة تلال الفسطاط، ويعد بتجربة فريدة للزوار من خلال فعالياته المتنوعة، ويختتم حفل الافتتاح بأمسية موسيقية استثنائية يحييها الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي سيقدم باقة من أشهر أعماله التي طالما أسرت قلوب الجماهير.

تعكس هذه الفعاليات التزام الحكومة بتعزيز الجذب السياحي والثقافي لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة، وإعادة إحياء دورها كمركز حضاري وتراثي حيوي، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي المصري الغني.

