الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

قطاع المعاهد الأزهرية،فيتو
قطاع المعاهد الأزهرية،فيتو
18 حجم الخط

وجّه عدد من أهالي قرية منية سلمنت التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مناشدة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وإلى مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، ومدير إدارة بلبيس الأزهرية، للتدخل العاجل لحل أزمة نقص المدرسين في معهد منية سلمنت الأزهري.

وأوضح الأهالي أن المعهد يعاني من عجز شديد في الكوادر التعليمية، إذ لا يوجد به سوى مدرسان فقط من التخصصات الفقهية يقومان بالتدريس لجميع المراحل الدراسية، رغم أن عدد فصول المعهد يبلغ ثمانية فصول، ويضم كل فصل ما لا يقل عن ثمانين طالبًا.

وأكد الأهالي أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية داخل المعهد ويحد من جودة التحصيل الدراسي، مطالبين الجهات المختصة في الأزهر الشريف بسرعة توفير العدد الكافي من المدرسين لضمان انتظام الدراسة ورفع كفاءة التعليم بالمعهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية منية سلمنت مركز بلبيس محافظة الشرقية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المنطقة الازهرية بالشرقية مدير ادارة بلبيس الازهرية معهد منية سلمنت الأزهري

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية