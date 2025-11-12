أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

18 حجم الخط

وجّه عدد من أهالي قرية منية سلمنت التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مناشدة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وإلى مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، ومدير إدارة بلبيس الأزهرية، للتدخل العاجل لحل أزمة نقص المدرسين في معهد منية سلمنت الأزهري.

وأوضح الأهالي أن المعهد يعاني من عجز شديد في الكوادر التعليمية، إذ لا يوجد به سوى مدرسان فقط من التخصصات الفقهية يقومان بالتدريس لجميع المراحل الدراسية، رغم أن عدد فصول المعهد يبلغ ثمانية فصول، ويضم كل فصل ما لا يقل عن ثمانين طالبًا.

وأكد الأهالي أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية داخل المعهد ويحد من جودة التحصيل الدراسي، مطالبين الجهات المختصة في الأزهر الشريف بسرعة توفير العدد الكافي من المدرسين لضمان انتظام الدراسة ورفع كفاءة التعليم بالمعهد.

