الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة

د. عمرو قنديل
د. عمرو قنديل
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تعزيز الاستعداد والاستجابة ونهج الصحة الواحدة» ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف استعراض جهود مصر في تعزيز الأمن الصحي العالمي وتطبيق نهج الصحة الواحدة الذي يجمع بين الصحة البشرية والبيطرية والبيئية في منظومة متكاملة.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الجوائح والأزمات الصحية الأخيرة أثبتت أن الأمن الصحي العالمي التزام جماعي يتجاوز مسؤولية قطاع واحد، مشددًا على أهمية نهج الصحة الواحدة في مواجهة التحديات المشتركة.

 وأضاف أن مصر قطعت خطوات متقدمة في تطوير منظومتها القومية من خلال تقوية نظم الترصد، تعزيز قدرات فرق الاستجابة السريعة، وتعميق الشراكة بين القطاعات المعنية تحت مظلة هذا النهج المتكامل.

تطوير تنفيذ اللوائح الصحية الدولية

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة استعرضت إنجازات الوزارة في ملف الأمن الصحي الإقليمي والدولي، بما في ذلك صناعة السياسات العامة، تطوير تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وتقوية الترصد والمعامل والاستجابة للطوارئ، وركزت على أجندة أولويات البحث العلمي في مجال الصحة الواحدة، لتوجيه الجهود التطبيقية نحو قضايا وطنية حاسمة مثل مقاومة مضادات الميكروبات، سلامة الغذاء، التغيرات المناخية، الصحة البيئية، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

الصحة: برامج تدريبية ومبادرات جديدة لدعم وحدات الحروق وتحسين جودة الرعاية

وزير الصحة يستقبل نظيرته البحرينية لبحث ملفات التعاون المشترك

حضر الجلسة الدكتورة ميكلا مارتيني، استشاري صحة الهجرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة نوف سليمان النُمير، الأمين العام للجنة الوزارية للصحة والسياسات بالمملكة العربية السعودية.

