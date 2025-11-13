الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإعدام لعامل خردة تعدى على ابنته لمدة 3 سنوات بطوخ بعد تصديق المفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا على عامل خردة، لاتهامه بالتعدي على ابنته على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي حسن عبد الله، وأحمد عمر حسين محمد، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات.

txt

محكمة الأسرة ترفض تخفيض نفقة توفيق عكاشة وتحكم بحبسه شهر لامتناعه عن السداد

txt

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة كأس مصر

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «و م م»، 40 سنة، عامل خردة، قام في شهر أغسطس 2024 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالتعدى على ابنته الطفلة «ن وم»، والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، بغير رضاها، وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة تواجد والدتها بالعمل وخلو المسكن فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة طوخ محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مركز شرطة طوخ محكمة جنايات

مواد متعلقة

قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بنها لأعمال الصيانة الدورية، غدا

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية

آية الله فاروق، أول مصرية زميلًا للجمعية الأمريكية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

"بورينجر إنجلهايم" تطلق مبادرة لتوحيد ممارسات فحص وتشخيص وعلاج أمراض القلب والكلى والسكر

كلاكيت تاني مرة، 400 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات تويوتا

مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا

إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

59.20 جنيها سعر الفرنك السويسري بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محطات من حياة "حفصة بنت سيرين" سيدة التابعيات

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

المزيد
الجريدة الرسمية