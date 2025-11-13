الإعدام لعامل خردة تعدى على ابنته لمدة 3 سنوات بطوخ بعد تصديق المفتي

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا على عامل خردة، لاتهامه بالتعدي على ابنته على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي حسن عبد الله، وأحمد عمر حسين محمد، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «و م م»، 40 سنة، عامل خردة، قام في شهر أغسطس 2024 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالتعدى على ابنته الطفلة «ن وم»، والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، بغير رضاها، وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة تواجد والدتها بالعمل وخلو المسكن فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.

