آية الله فاروق، أول مصرية زميلًا للجمعية الأمريكية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي

أعلنت كلية طب قصر العيني اختيار الدكتورة آية الله فاروق أحمد حسين، الأستاذ بقسم الأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، كأول مصرية تُمنح زمالة الجمعية الأمريكية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، وهي أكبر جمعية علمية وبحثية متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأعرب الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، عن تقديره لما تمثله الدكتورة آية الله من نموذج مشرف لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب – قصر العيني، مشيرًا إلى أن اختيارها لهذا المنصب الدولي الرفيع يأتي تتويجًا لمسيرتها العلمية المتميزة وإسهاماتها المؤثرة في التعليم والتدريب والبحث الإكلينيكي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس المكانة العلمية المرموقة لأساتذة قصر العيني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى سجل حافل من النجاحات التي حققتها الدكتورة آية الله فاروق في مجال تخصصها الدقيق، بما قدمته من جهود علمية أسهمت في تطوير الممارسات الإكلينيكية ورفع مستوى التدريب الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الكلية تفخر بأبنائها الذين يواصلون تعزيز ريادتها على الساحة العالمية.

السيرة الذاتية للدكتورة آية فاروق

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة آية الله فاروق كانت أول مصرية وعربيه تشغل عضوية اللجنة التعليمية بالفدرالية العالمية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، وتم تعيينها منسقًا عامًا لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تساهم في وضع الخطة المستقبلية للتعليم على مستوى العالم. كما أنها عضو نشط في لجنة العلاقات الدولية بالجمعية الأمريكية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي.

وقد أشرفت على تعريب المبادئ التوجيهية لرسم المخ الصادرة عنها، في خطوة بارزة أسهمت في دعم المعرفة الطبية باللغة العربية وتيسير تداولها في الأوساط العلمية بالمنطقة.

