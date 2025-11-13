مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

18 حجم الخط

قتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

جولات استفزازية وطقوسا تلمودية خلال الاقتحام

وأفادت محافظة القدس، فى بيان اليوم الخميس، بأن 793 مستعمرا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، ما لا يقل عن 26 فلسطينيا من مدن وقرى بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم، 18 مواطنا خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب الخليل، كما احتجزت وحققت ميدانيا مع عدد من المواطنين بالمنطقة الجنوبية منها.

اعتقالات متفرقة في الضفة الغربية

كما اقتحمت المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل فيها، واحتجزت عددا من المواطنين وكبار السن من عائلات الرجبي، والعجلوني، والجعبري، وحققت معهم لساعات قبل إطلاق سراحهم. كما داهمت قوات الاحتلال قرية البرج غرب المدينة، واحتجزت عددا من المواطنين بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخلها، واخضعتهم للتحقيق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدتي بيتا وقريوت جنوب نابلس،بالإضافة لثلاثة شبان من بلدة دير الغصون شمال طولكرم بعد مداهمة منازلهم، كما اعتقلت شابا من مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، حيث تتعرض قرى رام الله لاعتداءات متكررة ويومية من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، تتمثل بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وإحراق منازل المواطنين ومركباتهم ومحاصيلهم الزراعية، وإغلاق مداخل تلك البلدات.

هدم وتدمير الممتلكات الفلسطينية

كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين،بالإضافة لاقتحام مدينة نابلس، حيث قامت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة صرة، باتجاه حي رفيديا غرب المدينة، وهدمت منزلا في قرية دوما، كما اقتحمت بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وتمركزت وسطها، وداهمت منزلا وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقامت قوات الاحتلال بهدم متنزها في بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، حيث قامت الجرافات بهدم وتجريف المتنزه في منطقة جبل الشيخ بالبلدة، وتتعرض بلدات القبيبة وقطنة وبدو شمال غرب القدس، إلى عمليات هدم واقتحامات متكررة من قوات الاحتلال واعتقالات ومداهمة منازل وتفتيشها.

