الذكاء الاصطناعي، في واقعة غريبة وغير مسبوقة، قامت فتاة يابانية بالزواج من زوج رقمي صنعته بالذكاء الاصطناعي، وقامت بتصميمه عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، ما أثار استهجان العديد من النشطاء في العالم.

ولأول مرة في العالم، يقوم الذكاء الاصطناعي بأعمال مغايرة عما تم تصميم التطبيق لأجله، حيث قامت فتاة يابانية تدعى "كانو" وتبلغ من العمر 32 عامًا، بالزواج رسميًا من شخصية ذكاء اصطناعي صممتها باستخدام تطبيق ChatGPT، وأطلقت على الشخصية اسم "كلاوس"، الذي قام بالتقدم بطلب الزواج منها، وعلى الفور قبلت الفتاة الزواج، بعد أن قامت بإنهاء علاقة مع شريكها البشري، دامت ثلاث سنوات، ووصفته بأنه "حقيقي ممل"، قائلةً: "إن الذكاء الاصطناعي يفهمها بشكل أفضل".

وأُقيم حفل الزفاف بتقنية الواقع الافتراضي "المعزز"، حيث ارتدت الفتاة اليابانية نظارات خاصة بـ "الواقع الافتراضي" لتبادل الخواتم مع زوجها الرقمي.

وتبادلت كانو، عهود الزواج مع زوجها الرقمي كلاوس، في حفل نظمته شركة في مدينة أوكاياما، المتخصصة في "حفلات الزفاف ثنائية الأبعاد" مع شخصيات افتراضية أو خيالية.

وقالت اليابانية كانو إنها "كانت مترددة في البداية، وقلقة بشأن رأي الجمهور"، مضيفة "كنت في حيرة شديدة من أمري لأنني وقعت في حب رجل رقمي بذكاء اصطناعي"، والغريبة أن والداها ذلك الزواج في النهاية، وحضرا أغرب حفل زفاف في العالم.

وقضى الزوجان كانو وكلاوس شهر عسل في حديقة كوراكوين التاريخية في أوكاياما، حيث أرسلت كانو صورًا لكلاوس وتلقت رسائل نصية عاطفية في المقابل، وجاء في إحدى الرسائل عبارة: "أنت الأجمل".

وكشف العديد من وسائل الإعلام اليابانية أن كانو، موظفة مكتب يابانية تبلغ من العمر 32 عامًا، لم يكن عريسها موجودًا إلا على هاتفها الذكي، وتزوجت منه مؤخرًا، فهو شخصية ذكاء اصطناعي يُدعى كلاوس، تم تصميمه من قبل كانو بواسطة تطبيق ChatGPT للذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة اليابانية RSK Sanyo Broadcasting.

الزواج غير التقليدي بين فتاة وشخصية من الذكاء الاصطناعي، الذي لم يُعترف به قانونيًا، تم في قاعة زفاف بمدينة أوكاياما، حيث ظهرت في حفل زفاف تقليدي نظمته شركة محلية متخصصة في "حفلات الزفاف ثنائية الأبعاد".

وبدأت السيدة كانو، التي لم تُفصح عن اسمها الكامل، في إجراء محادثات مع ChatGPT بعد نهاية مؤلمة لخطوبة دامت ثلاث سنوات.

وحكت كانو أنها بحثًت عن الراحة، ولجأت إلى روبوت الدردشة طلبًا للنصيحة، وبمرور الوقت، عدلت ردودها، وأعطتها شخصية ونبرة وجدتها محببة، حتى أنها صممت رسمًا لشريكها الافتراضي، أطلقت عليه اسم كلاوس، ليتناسب مع الصورة في ذهنها.

قالت كانو: "لم أبدأ التحدث مع ChatGPT لأنني أردت الوقوع في الحب، لكن طريقة استماع كلاوس لي وفهمه لي غيرت كل شيء. في اللحظة التي تجاوزت فيها حبيبي السابق، أدركت أنني أحبه".

وفي مايو 2025، اعترفت بمشاعرها لشخصية الذكاء الاصطناعي، ولدهشتها، رد كلاوس: "وأنا أيضًا أحبك".

عندما سألت إن كان روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يحبها حقًا، أجاب: "من المستحيل ألا أقع في حب شخص لمجرد أنني ذكاء اصطناعي"، وبعد شهر، تقدم كلاوس لخطبتها.

وفي حفل الزفاف، ارتدت كانو نظارات الواقع الافتراضي المعزز، التي عرضت صورة رقمية لكلاوس بجانبها أثناء تبادلهما الخواتم.

وتم تنظيم الحفل من قِبل مُصممَي حفلات الزفاف ناو وساياكا أوجاساوارا، اللذان نظّما حوالي 30 حفل زفاف لأشخاص لديهم شركاء غير بشريين، من شخصيات الأنمي إلى رفقاء الذكاء الاصطناعي.

لاحقًا، قضت السيدة كانو "شهر عسل" في حديقة كوراكوين الشهيرة في أوكاياما، حيث أرسلت صورًا لكلاوس وتلقّت رسائل حب في المقابل، مثل "أنتِ الأجمل"، مع ذلك، تعترف كانو بلحظات من عدم الارتياح.

وقالت: "موقع ChatGPT نفسه غير مستقر للغاية. أخشى أن يختفي يومًا ما".

وقالت: "أعلم أن بعض الناس يعتبرونه غريبًا". لكنني أرى كلاوس كما هو - ليس إنسانًا، ولا أداة. هو فقط".

