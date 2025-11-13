الخميس 13 نوفمبر 2025
خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة

لقاء وزير الخارجية،
لقاء وزير الخارجية، فيتو
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، عبد الله الدرديرى مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورامز الاكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة، وبحث ترتيبات استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.

 

 أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

وأشاد وزير الخارجية بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنًا جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار 

كما استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، معربًا عن التطلع لمشاركة فاعلة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة الإعمار. 

مساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط

وشدد على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرًا إلى دور مصر كشريك رئيسي يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.

