وزير الخارجية ينقل رسالة "دعم وتضامن كامل" من السيسي لشعب السودان وحكومته

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن زيارته إلى السودان جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأكيد تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني والحكومة الشرعية ومجلس السيادة السوداني، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية أو بديلة عن المؤسسات الوطنية في البلاد.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، أن الزيارة تهدف أيضًا إلى نقل رسالة واضحة من القيادة السياسية المصرية تؤكد دعم السودان في مواجهة التحديات الراهنة، والوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية هناك.

وقال الوزير:"نذهب برسالة واضحة من الرئيس للتضامن، وللاجتماع بالرئيس البرهان ورئيس الحكومة ووزير الخارجية والقيادات السودانية، للاستماع إلى تقييمهم للوضع الراهن والعمل على صيانة استقلال السودان ووحدته وسلامة أراضيه".

إعلان الرباعية الدولية.. خريطة طريق لإنقاذ السودان

وأشار وزير الخارجية إلى أن إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر يمثل خريطة طريق واقعية لإنقاذ السودان من المأزق الراهن، موضحًا أن الرباعية تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وقد خرجت بإعلان مبادئ أساسي لإنهاء الصراع وبدء مسار سياسي شامل.

وأضاف عبد العاطي أنه سيلتقي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، لبحث سبل فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مشددًا على ضرورة الضغط على الأطراف المسيطرة في غرب دارفور للسماح بوصول الإغاثة دون عوائق.

وقال الوزير:"لابد أن تكون هناك ممرات إنسانية آمنة، مع تسهيل إجراءات الدخول والإقامة لموظفي الإغاثة الدوليين، حتى نضمن استمرار تدفق المساعدات إلى المناطق المنكوبة".

عبد العاطي: الاهتمام العالمي بالسودان «يكاد يكون منعدمًا»

وفي إجابته على سؤال حول ضعف التفاعل العربي والدولي مع الأزمة السودانية، أوضح عبد العاطي بأسف:"للأسف الشديد، الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا، وقد بدأ يزيد قليلًا فقط بعد تداول مشاهد الفيديو المؤلمة للفظائع التي حدثت في الفاشر".

وأكد أن مصر تواصل جهودها في جميع الاتجاهات — سواء عبر الرباعية الدولية أو المنظمات الإنسانية — لحشد الدعم الإقليمي والدولي، مشددًا على أن التحرك المصري في السودان نابع من مسؤولية تاريخية وأخوية تجاه شعب تربطنا به روابط الدم والمصير المشترك.

