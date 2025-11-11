وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان، اعرف السبب

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
توجّه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إلى مدينة بورسودان في زيارة ثنائية.

مباحثات مع كبار المسئولين في جمهورية السودان

و يُجري عبد العاطي، خلال الزيارة بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم، مباحثات مع كبار المسئولين في جمهورية السودان لبحث آفاق تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين.

 التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمن السودان

كما يتم تبادل الرؤى حول مستجدات الأزمة السودانية وسبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمن السودان واستقراره.

