موقف واحد للأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس السيادة السوداني (صور)

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي خلال زيارته إلى بورسودان حيث نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلىه،

وأكد دعم مصر الكامل قيادةً وشعبًا للسودان الشقيق اتساقًا مع الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.

كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لحكومة الأمل، مشددًا على إدانة مصر للانتهاكات والفظائع في مدينة الفاشر، مؤكدًا مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، والانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق سواء في الإطار الثنائي أو المحافل الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الرباعية الدولية، مشددًا على تواصل مصر مع كافة الاطراف الاقليمية والدولية لتعزيز الجهود الرامية للوصول لتسوية شاملة للأزمة السودانية بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

كما تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني نقل تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، معربًا عن امتنانه العميق لمواقف مصر الصادقة الداعمة للسودان، ومشيدًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين.

