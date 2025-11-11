الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

موقف واحد للأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس السيادة السوداني (صور)

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع البرهان، فيتو
18 حجم الخط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي خلال زيارته إلى بورسودان حيث نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلىه، 

وأكد دعم مصر الكامل قيادةً وشعبًا للسودان الشقيق اتساقًا مع الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.

 

كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لحكومة الأمل، مشددًا على إدانة مصر للانتهاكات والفظائع في مدينة الفاشر، مؤكدًا مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، والانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق سواء في الإطار الثنائي أو المحافل الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الرباعية الدولية، مشددًا على تواصل مصر مع كافة الاطراف الاقليمية والدولية لتعزيز الجهود الرامية للوصول لتسوية شاملة للأزمة السودانية بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

كما تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني نقل تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، معربًا عن امتنانه العميق لمواقف مصر الصادقة الداعمة للسودان، ومشيدًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبد الفتاح البرهان الأمن المائى السودان عبد الفتاح السيسي بدر عبد العاطي الفاشر

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان، اعرف السبب

وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads