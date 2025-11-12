الأربعاء 12 نوفمبر 2025
وزير الخارجية: تثبيت وقف النار في غزة ونشر قوة دولية أبرز أولوياتنا

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن أولوية مصر في المرحلة الحالية هي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة نشر قوة دولية للسلام وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.

حوار مستمر مع واشنطن

وأوضح عبد العاطي أن الحوار مستمر بين القاهرة وواشنطن بشأن آليات نشر قوة دولية لمراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن مصر تركز على ضمان استمرارية الاتفاق وعدم العودة إلى دوامة الحرب مجددًا.

تنسيق مصري تركي حول مشروع القرار الأمريكي

وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات مع الجانب التركي تناولت تفاصيل مشروع القرار الأمريكي المقترح بشأن قوة الاستقرار الدولية في القطاع، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع الأطراف الفاعلة لدعم أي جهد يسهم في حماية المدنيين وتثبيت الهدوء.

إقامة الدولة الفلسطينية السبيل إلى السلام

وشدد عبد العاطي على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم هذا المسار السياسي العادل.

