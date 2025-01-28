الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

أسباب المخاوف الأمريكية من نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek

DeepSeek
DeepSeek

أحدثت  شركة  DeepSeek الصينية الناشئة ضجة ومخاوف كبيرة لدى الشركات الأمريكية التكنولوجية الضخمة خلال اسبوع واحد فقط، بعد أن  فاجأت  تلك الشركة العالم بإطلاق موديل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر متطور يُعرف بـ DeepSeek R1. 

وخلال السطور التالية نبرز أسباب مخاوف الشركات الأمريكية من DeepSeek: 

أسباب المخاوف الامريكية 

- نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة DeepSeek تم إطلاقه بتكلفة بسيطة للغاية مقارنة  بما تنفقة الشركات الأمريكية مثل OpenAI وMeta وGoogle على تطوير نماذجها من  مليارات على نفس التكنولوجيا حيث طورت  الشركة التي تأسست قبل عام فقط على يد رجل الأعمال الصيني ليانج وينفينج.

حيث أن موديل الذكاء الاصطناعي الخاص بها  تكلف فى شهرين فقط 5.6 مليون دولار، واثبت نموذج DeepSeek ان تحقيق نتائج قوية للذكاء الاصطناعى لا يتطلب هذا القدر من الميزانيات الضخمة وهو ما أثار التساؤلات حول  سبب انفاق  المليارات على هذه التكنولوجيا؟

-  عدد الرقائق المستخدمة في تطوير النموذج ومدى تطورها أقل عددا وتكلفة من مثيلتها  المستخدمة  برقائق روبوتات الدردشة الأميركية  مثل ChatGPT وكلود وجيميناي وهو ما يمثل علامة استفهام للشركات الأميركية حول قدرة الصين على تطوير تكنولوجيا متقدمة على الرغم من العقوبات والوصول المحدود للرقائق المتطورة كما طرح التساؤلات حول عدد الرقائق المطلوبة لتطوير روبوتات الدردشة. 

- نموذج DeepSeek استطاع التفوق فى اقل من شهر  على ChatGPT في عدد التحميلات من Apple Store بأكثر من 1.6 مليون تنزيل، واصبح التطبيق المجاني الأكثر تنزيلا في أمريكا. 

- انخفضت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا أبرزها نفيديا والتي انخفض سهمها بنسبة 16.9% في يوم واحد بالاضافة مايكروسوفت وميتا ومايكرون وارم هولدينج واى ام دى. 

- الأمر لايتعلق فقط بتكلفة الموديل الاقل  لكن تشير تقارير متعددة  إلى تفوقه على  نماذج  OpenAI في العديد من الاختبارات. 

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انتهاء الهيمنة الأمريكية 

- يرى الكثير من الخبراء ان هذا الامر يعد  شكلا من أشكال انتهاء هيمنة الشركات الأمريكية على سوق الذكاء الاصطناعي ونقطة تحول في مجال الذكاء الاصطناعي، تبرز قدرة الشركات الصينية على تقديم حلول مبتكرة وفعّالة من حيث التكلفة.

-  كما يرى الخبراء أن التطور والمنافسة الشرسة بين أمريكا والصين فى هذا المجال سيسرع من التطورات فى عالم الذكاء الاصطناعي. 

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DeepSeek شركة DeepSeek الشركات الأمريكية الذكاء الاصطناعي OpenAI

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