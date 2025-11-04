الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
كيم كارداشيان: ChatGPT جعلني أفشل في اختبارات القانون

كيم كارداشيان، فيتو
كيم كارداشيان، فيتو

كشفت النجمة  كيم كارداشيان، أثناء خضوعها لاختبار كشف الكذب الشهير لمجلة فانيتي فير، عن استخدامها تطبيق ChatGPT لمساعدتها في دراستها بكلية الحقوق.

وقالت كيم،:"استخدمه للحصول على استشارات قانونية، لذلك عندما أحتاج إلى معرفة إجابة سؤال، ألتقط صورة وأضعها هناك.. مع أنه غش تقني، إلا أنه لم يُجدِ نفعًا.. لقد جعلني أفشل في الاختبارات طوال الوقت".

كيم كارداشيان تكشف عن حلمها بأن تصبح محامية

واعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، للمذيع الأيرلندي جراهام نورتون، عن أمنيتها في أن تُصبح محامية متفرغة يومًا ما.

وقالت كيم كارداشيان، خلال استضافتها في برنامج جراهام نورتون: "سأُصبح مُؤهلة كمحامية خلال أسبوعين، آمل أن أمارس المحاماة.. ربما بعد عشر سنوات، أعتقد أنني سأتخلى عن كوني كيم كارداشيان، وسأصبح محامية مُتخصصة في القضايا.. هذا ما أُريده حقًا".

ناسا ترد على ادعاءات كيم كارداشيان بتزييف هبوط الإنسان على سطح القمر 

في سياق متصل، ردت وكالة ناسا للفضاء على ادعاءات كيم كارداشيان بأن هبوط الإنسان على سطح القمر عام ١٩٦٩، كان "زائفًا". 

وقالت وكالة ناسا في تصريح رسمي: "نعم، يا كيم كارداشيان، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل... ست مرات!".

وكانت كيم كارداشيان، قد أخبرت صديقتها الممثلة سارة بولسون، أنها تعتقد أن هبوط القمر الأصلي كان مزيفًا، وذلك خلال برنامج "KUWTK".

 

