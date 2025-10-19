الأزهر: الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلا للإنسان ويجب استخدامه ضمن ضوابط أخلاقية

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف: إن الإنسان أنشأ الذكاء الاصطناعي ليكون عونا له لا ليكون بديلا له.

وأضاف خلال جلسة "نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول" بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، انه يجب ان يتذكر الانسان دائما ان الله مطلع عليه وأن للآخرين حقوق عليه عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار سلامة، إلى أنه يلاحظ دائما ان هناك تحيز في أدوات الذكاء الاصطناعي، ضد الدين أو الجنس، لافتا إلى أنه من المهم أن نتأكد عند استخدامها أنها غير متميزة، وعلى الإنسان أن يفكر دائما بقاعدة الإحسان وعدم الضرر، فكما تستخدم هذه الأدوات لتدمير البشرية من الممكن أن تستخدم للإحسان إلى البشرية.

وأوضح أن البلاد العربية تحتاج لجهود كبيرة لتلحق بركب التقدم في هذه الأدوات، مشيرا إلى أن هناك مشكلتين تواجه الأمة العربية مع الذكاء الاصطناعي.

وقال: إن المشكلة الأولى تتعلق بمن الذي يقوم بإدخال البيانات للذكاء الاصطناعي، وهل هو ملزم أن يأخذ ما ننتجه من معرفة، والثانية تتعلق بـ: هل هذا الشخص مؤتمن على تلك المعلومات أم لا؟ لافتا إلى أن هذا هو السبب في وجود معلومات مشوهة أو مغلوطة.

ورفض سلامة أن يترك اتخاذ القرار للذكاء الاصطناعي، واعتبره أمر خطير جدا، خاصة وأنه لن نجد من نحاسبه على الأضرار التي ستقع جراء ذلك، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلا للإنسان، وأن أدواته لمساعدة الإنسان وليست بديلا عنه ويجب أن يعلم الإنسان عند استخدامها أن عليه رقيب.

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في يومه الثاني بجامعة القاهرة، بعقد 45 جلسة متخصصة تغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتشمل قضايا مهمة أبرزها: المبادئ العالمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومناقشة النسخة الثانية من سياسة الملكية الفكرية لجامعة القاهرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفي التدريب لإعادة تأهيل المهارات وتطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية.

بالإضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مناهضة العنف ضد المرأة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتحديات القانونية والأخلاقية لاستخداماته، وإعادة تعريف جودة الرعاية الصحية بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

كما تتناول الجلسات، مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي والمنظمات الثقافية، والتحديات والفرص التي تواجه إنشاء البنية التحتية الملائمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والجوانب التجارية والبنكية والتأمينية المتعلقة به، وكيفية ربط المناهج الدراسية بسوق العمل، والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية التكنولوجية، ومستقبل التعليم العالي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي من منظور القيادات الجامعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية. كما يشهد اليوم الثاني جلسة خاصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونادي جامعة القاهرة للتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.