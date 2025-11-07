الجمعة 07 نوفمبر 2025
اقتصاد

مخاوف "فقاعة الذكاء الاصطناعي" تدفع الأسواق الأوروبية للتراجع

الأسواق الأوروبية
الأسواق الأوروبية
انتهت التعاملات في البورصات الأوروبية على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بالموجة السلبية لأسواق وول ستريت وتحفزها مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا وخصوصا شركات الذكاء الاصطناعي.

تراجع الأسواق الأوروبية 

قادت مخاوف "فقاعة الذكاء الاصطناعي" الموجة البيعية، حيث أغلق المؤشر الأوروبي الموحَّد STOXX 600 منخفضًا بنسبة 0.60%، في حين تراجع المؤشر الألماني DAX بنحو 0.75% ليسجل أكبر انخفاض بين النظائر الأوروبية الرئيسية.

كما شهد المؤشر الفرنسي CAC 40 تراجعًا طفيفًا بلغ 0.18%، بينما انخفض المؤشر البريطاني FTSE 100 بما يقارب 0.55%، في انعكاس لتوجهات وول ستريت التي لا تزال تحت وطأة القلق من التقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.





الحذر يسيطر على الأسواق العالمية

يأتي هذا التراجع متزامنا مع حالة من الحذر تسيطر على الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من احتمال وجود فقاعة في قطاع التكنولوجيا، مما دفعهم إلى تحقيق الأرباح واعتماد نهج أكثر تحفظا في نهاية الأسبوع.

