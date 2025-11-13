التضامن الاجتماعي تنظم معرض "ديارنا" بمقر ديوان عام الوزارة

18 حجم الخط

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث يستقبل العاملين بالوزارة والوزارات بالحى الحكومي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وضم المعرض المعروضات التي توظف الخامات المحلية بتصميمات أصيلة تعكس التراث المصري، من شغل المكرمية الرائع من ألوان الديكورات المنزلية والملابس وإكسسوارات الفضة المطعمة بالأحجار الكريمة ومنحوتات الفرعونية وأعمال الخزف والخشب، كذلك المفروشات والخيامية.

ويأتي المعرض ليجسد رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأسر المنتجة، والتسويق لمنتجاتهم، وتوفير احتياجات العاملين داخل العاصمة الجديدة وبما يعزز حضور الصناعات التراثية في السوق المحلي، وإتاحة منتجات مبتكرة عالية الجودة للعاملين بالوزارة والوزارات الأخرى.

هذا ومن المقرر ان تستمر أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحًا، مستقبلًا العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.