أخبار مصر

التضامن الاجتماعي تنظم معرض "ديارنا" بمقر ديوان عام الوزارة

معرض ديارنا بمقر
معرض "ديارنا" بمقر ديوان عام الوزارة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث يستقبل العاملين بالوزارة والوزارات بالحى الحكومي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وضم المعرض المعروضات التي توظف الخامات المحلية بتصميمات أصيلة تعكس التراث المصري، من شغل المكرمية الرائع من ألوان الديكورات المنزلية والملابس وإكسسوارات الفضة المطعمة بالأحجار الكريمة ومنحوتات الفرعونية وأعمال الخزف والخشب، كذلك المفروشات والخيامية.

 

 

ويأتي المعرض ليجسد رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأسر المنتجة، والتسويق لمنتجاتهم، وتوفير احتياجات العاملين داخل العاصمة الجديدة وبما يعزز حضور الصناعات التراثية في السوق المحلي،  وإتاحة منتجات مبتكرة عالية الجودة للعاملين بالوزارة والوزارات الأخرى.

هذا ومن المقرر ان تستمر أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحًا، مستقبلًا العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي.

