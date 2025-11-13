موعد انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 والمحافظات التي تجرى بها

18 حجم الخط

بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تبدأ الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية، والتي تشمل 13 محافظة هي “ الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، القاهرة”.

وتنطلق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية اعتبارًا من الخميس 6 نوفمبر 2025، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم الخميس 20 نوفمبر.

إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

ومن المقرَّر أن تُجرى انتخابات المصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025، بينما يُدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

فترة تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية

ويُتاح تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلانها، أي حتى الخميس 4 ديسمبر، فيما تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام، من الجمعة 5 ديسمبر وحتى الأحد 14 ديسمبر 2025.

أما جولة الإعادة، فتُجرى في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

