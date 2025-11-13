موعد الصمت الانتخابي بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

الخميس 13 نوفمبر 2025
 تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء مرحلة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات. 

ومن المقرر إجراء التصويت بالانتخابات عقب انتهاء مدة الصمت الانتخابي.

 

انتخابات المرحلة الثانية 

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية في 6 نوفمبر، ليكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

 

وتجرى الانتخابات في الخارج 21  و22 نوفمبر، وفي الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

 

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

 

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر حتى يوم 15 أكتوبر، بدأت من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير انتهت الساعة 12 ظهرًا.

 

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الاشتراطات والقيود لضمان الشفافية والنزاهة، ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين. 

 

وبحسب المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

 

ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.

 

وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

 

وطبقا للمادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

 

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

