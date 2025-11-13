الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة في انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الخميس، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها كل المعلومات عن جولة الإعادة فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.. وعن ما يحتاجه المرشحون للفوز في الفردي والقائمة، ومصير المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة، وهل تشهد دوائر القوائم إعادة انتخاب؟. 

محتويات توعوية بشأن انتخابات مجلس النواب 

وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم: إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يشدد على القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، مراعاة التوقيت المناسب في نشر المحتوى التوعوي، بحيث تقدم الوزارة المعلومات المتعلقة بكل مرحلة بالتزامن معها، حتى يتسنى للمواطن متابعة ما يحتاجه من معلومات في اللحظة الراهنة.

وأضافت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزير المستشار محمود فوزي، يتابع بشكل لحظي المحتوى المقدم للمواطنين، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء هذه الحملة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الاعادة جولة الإعادة

مواد متعلقة

تحركات الأحزاب لدعم مرشحي القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

بعد الحصر العددي، أسماء مرشحي القائمة الوطنية بمحافظات غرب الدلتا، أبرزهم سحر طلعت ورشاد عثمان

غرفة عمليات مستقبل وطن تواصل أعمالها لدعم مرشحي القائمة بالمرحلة الثانية

انتخابات النواب، مؤشرات الحصر العددي تكشف فوز مرشحي تحالف القائمة الوطنية بالمقاعد الفردية

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

ذهاب ملحق آسيا للمونديال، موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

وزير المالية: طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الين الياباني يسجل 30.55 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

هدوء بعد الهبوط، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس

الدينار الأردني يسجل 66.79 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية