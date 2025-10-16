أمين عام التجمع: القوائم المغلقة تحد من تمثيل الأحزاب فى البرلمان وتفتح الباب للمال السياسي



قال المهندس محمد سعيد الأمين العام لحزب التجمع أن الحزب موقفة معروف ومحدد بشان النظام الانتخابى لانتخابات مجلس النواب القادمة وسبق أن تقدمنا بمقترح متكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المفتوحة (غير المشروطة) لافتا إلى أن الأحكام بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات السابقة لم تكن بسبب النظام الانتخابي ولكن نتيجة وجود عوار في طريقة إدارته من حيث التفرقة بين الفئات والدوائر الانتخابية.

القائمة النسبية تسمح للناخب باختيار مرشحين متنوعين من القائمة المشاركة

وأكد فى تصريح لفيتو أن نظام القائمة المغلقة المطلقة، يتيح للناخبين الاختيار بين القوائم المختلفة المشاركة في الانتخابات، وتنجح أكبر قائمة من حيث عدد الأصوات، أما القائمة النسبية تسمح للناخب باختيار مرشحين متنوعين من القائمة المشاركة، وتوزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي حصدها المرشحون.و تضمن نموذج محاكاة كامل لكيفية توزيع المقاعد النسبية في دائرة واحدة بما يعزز مكانة الفئات المنصوص عليها في الدستور

نظام القوائم الانتخابية المغلقة يحد من التنوع داخل البرلمان

وواصل حديثة قائلا نظام القوائم الانتخابية المغلقة يحد من التنوع داخل البرلمان فضلا عن أن هذا الأمر مكلف جدا للأحزاب التى أغلبها فقير لأنة لزاما النزول لكل الدوائر فضلا عن أننا سبق لنا تجربة هذا النظام فى 84،87 وثبت فشلة وبالتالى نظام القائمة النسبية هو الافضل لأنة سيمنح الاحزاب مقاعد حسب الأصوات التى حصلوا عليها

القوائم النسبية المغلقة تعطى الفرصة للمال السياسي للهيمنة

وتابع نظام القوائم النسبية المغلقة تعطى الفرصة للمال السياسي للهيمنة خاصة ونحن منذ فترة يلعب المال الدور الاساسى فى الانتخابات البرلمانية.

وينص الدستور المصري في مادتيه 243 و244 على أن يمثل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، فيما تنص المادة 102 على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب



