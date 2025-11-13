تحركات الأحزاب لدعم مرشحي القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

18 حجم الخط

تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها وجهودها خلال الأيام المقبلة لدعم مرشحيها بالقائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية التى من المقرر أن تجرى نهاية الأسبوع المقبل.

مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات

ومن المقرر أن تبدأ الأحزاب اليوم تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية، منها حزب حماة الوطن الذى ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالقاهرة.

كما يعقد حزب الجبهة الوطنية عدد من المؤتمرات الجماهيرية بمحافظات المرحلة الثانية.

دعم مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

ونظم حزب الجبهة الوطنية عدد من المسيرات الحاشدة لدعم مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب

جاء ذلك وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين رفعوا الأعلام المصرية وأعلام الحزب، مرددين هتافات داعمة لمرشحي الجبهة الوطنية، وداعين الجميع للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع قبل غلق باب التصويت، تأكيدًا على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.

