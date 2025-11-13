الحصر العددي يكشف نتائج أولية مثيرة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب.. رموز سياسية تفوز وأخرى تخرج من السباق على مقاعد الفردي.. خالد خلف الله ومعتز محمود ورياض عبد الستار وفتحي قنديل “الأبرز”

18 حجم الخط

كشفت مؤشرات الحصر العددي، في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى (الصعيد وغرب الدلتا)، عن فوز عدد من الشخصيات السياسية البارزة سواء عبر "القائمة الوطنية من أجل مصر" أو مقاعد الفردى وكذلك خسارة عدد من الرموز السياسية بعد خروجه من السباق الانتخابي.

فعلى مستوى القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع الصعيد، والتي تحمل اسم قطاع (شمال ووسط وجنوب الصعيد)، فقد فازت وفقا لمؤشرات الحصر العددى.

قائمة الصعيد

وتشمل هذه الدائرة كلًّا من محافظات: (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر).

ويأتي في مقدمة مرشحي تلك القائمة، الوزير السابق محمد سعفان وزير العمل السابق، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

كما تضم القائمة، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائب محمود سامى الإمام الرئيس السابق للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ

وكذلك تضم القائمة النائب السابق محمد فؤاد، والنائب محمد الجارحي والنائبة رحاب الغول.

كما كشفت مؤشرات الحصر العددي، في انتخابات مجلس النواب 2025، عن فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح التي تحمل اسم قائمة قطاع غرب الدلتا.

قائمة غرب الدلتا

وتشمل هذه الدائرة كلًّا من محافظات: (الإسكندرية، البحيرة، مطروح).

ويأتي في مقدمة مرشحي تلك القائمة، النائب أشرف رشاد عثمان والنائب رزق راغب والنائب محمد مجاهد، والنائبة سحر طلعت مصطفى.

كما تضم القائمة، النائب عماد الدين حسين، والنائب أكمل نجاتي، والنائب عمرو درويش.

وكذلك تضم القائمة النائب محمد عبد الله زين، والنائبة نشوى الشريف والنائب خالد شلبي.

دائرة نجع حمادى

أما على مستوى مقاعد الفردى، فقد فاز النائب خالد خلف الله، بمقعد فى الجولة الأولى من انتخابات دائرة نجع حمادى بقنا وذلك بعد حصوله على 78271 ألف صوتا، بينما تجرى الإعادة على المقعدين الآخريين فى الدائرة بين كل من النائب هشام الشعينى ومحمد كمال ونبيل بخيب ومحمود المنوفى، وذلك بعد خروج النائب الحالى فتحى قنديل من السباق الانتخابى فى تلك الدائرة.

كما كشفت النتائج الأولية عن فوز النائب أحمد خليل خير الله، مرشح الحزب بدائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والنائب عبد الحكيم مسعود، مرشح الحزب بدائرة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، والدكتور محمود رشاد، مرشح الحزب بدائرة أبو حمص وإدكو بمحافظة البحيرة.

النائب معتز محمود

كما أظهرت مؤشرات الحصر العددي الأولية في دائرة قوص وقفط بمحافظة قنا ضمن انتخابات مجلس النواب 2025 فوز النائب معتز محمد محمود، مرشح الجبهة الوطنية، بعد حصوله على 65 ألف صوتا.

وفى محافظة البحر الأحمر أظهرت المؤشرات الأولية للحصر العددى بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر، والتى تشمل الغردقة ورأس غارب فوز النائب الحالى محمد عبد المقصود، مرشح مستقبل وطن، والذى حصل على ٢٠١٦٢ صوتًا.

رياض عبد الستار

وكشفت مؤشرات الحصر العددى عن خروج كل من النائب رياض عبد الستار بمحافظة المنيا والنائب أحمد عبد السلام قورة بمحافظة سوهاج من السباق الانتخابي.

إعادة فى أغلب الدوائر

فيما تشهد أغلب الدوائر بمحافظات المرحلة الأولى إعادة بين أبرز المرشحين سواء النوب الحاليين أو مرشحين جدد.

وأظهرت المؤشرات الأولية للحصر العددى فى انتخابات الدوائر الانتخابية الأربع فى محافظة أسوان، عن فوز المرشح على أبازيد مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على ٤٤ ألفا و٧٨٣ صوتا، فى الدائرة الأولى بينما تجرى الإعادة على المقعد الثاني بنفس الدائرة بين المرشحين مدحت ركابى والمرشح شرعى صالح. وفى الدائرة الثانية، ومقرها مركز كوم أمبو، أظهرت المؤشرات فوز المرشح «أحمد القهمورى»، مرشح حزب مستقبل وطن، بالمقعد بعد حصوله على ٣٠ ألفا ٥٦٨ صوتا.

وفى الدائرة الثالثة والرابعة ومقرها نصر النوبة وإدفو، كشفت المؤشرات الأولية إجراء جولة الإعادة.

