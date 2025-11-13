12 سيارة لشفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع بورسعيد (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ميدانيًا أعمال سحب وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، للإشراف على تنفيذ أعمال الشفط والتأكد من سرعة تصريف المياه في المناطق الأكثر تأثرًا.

وقاد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، الأطقم الفنية والميدانية في عدد من المناطق بأحياء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وسرعة احتواء الموقف وبحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي الصحي بمحافظات القناة.

وأكدت محافظة بورسعيد في بيان صحفي صادر عنها انتشار ماكينات “الناقلي” و“النافوري”، في الشوارع إضافة إلى عشرات سيارات ومعدات الأحياء وشركة الصرف الصحي فور تساقط الأمطار وحتى الصباح الباكر.

وتم توزيع المعدات وفقًا لخرائط تجمع المياه لضمان التعامل الفوري ومنع أي إعاقة لحركة المرور أو تأثر المرافق الحيوية.

كما تم الاستعانة بسيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية ومدن القناة " أسطول مكون من 12 سيارة " لسرعة إنهاء الأعمال، ومازالت أعمال سحب وشفط المياه تجرى على مدار الساعة

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة في هذا الشأن بضرورة المتابعة اللحظية لمستجدات حالة الطقس وتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ومسؤولي المرافق طوال فترة سقوط الأمطار، وتعزيز التنسيق اللحظي بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف عمليات الأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، والحماية المدنية، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي بلاغات من المواطنين بشأن تجمعات المياه أو الأعطال الناتجة عن موجة الطقس.

وأكد المحافظ في تصريحاته الصحفية أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها على مدار الساعة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتأمين المواطنين والمنشآت العامة، مع استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما شدد اللواء محب حبشي على استمرار حالة التأهب في القطاعات الحيوية وأعمال المتابعة الميدانية خلال ساعات النهار، لمراجعة الموقف أولًا بأول والتأكد من رفع جميع آثار مياه الأمطار من الشوارع والميادين، ومتابعة كفاءة عمل المعدات في مختلف القطاعات لضمان عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل كامل.

