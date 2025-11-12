ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

18 حجم الخط

في إطار سياسة التطوير المؤسسي التي تنتهجها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحرصها على رفع كفاءة الأداء داخل الشركات التابعة، أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من القرارات الخاصة بتكليف عددا من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وكذلك عدد من القيادات بالشركة القابضة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتفعيل مبدأ تداول الخبرات بين القيادات.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق مزيد من الانضباط والتطوير الإداري والفني، وتوسيع قاعدة الكفاءات القيادية داخل المنظومة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن التغييرات التي تمت خلال الفترة الماضية لا تعني إقصاء أو استبعاد للخبرات، بل تهدف إلى الاستفادة منها في مواقع أخرى، تتيح لهم المساهمة بخبراتهم في دعم مسيرة التطوير التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن خمسة من رؤساء الشركات الجدد من أبناء شركات المياه الذين تم تأهيلهم ضمن برنامج إعداد القيادات وبرنامج قادة المياه، من خلال شركات استشارية عالمية متخصصة في مجال الإدارة والقيادة التنفيذية، بما يضمن استدامة تطوير الكوادر البشرية داخل المنظومة.

وأكد المهندس أحمد جابر، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقييم المستمر للأداء وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي كأحد القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.

