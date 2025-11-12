الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وحالة من عدم الاستقرار في طقس الغد (فيديو)

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تشهد بدءًا من غد الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن هذه الحالة تُعد أولى الحالات المكتملة الأركان في فصل الخريف، متوقعة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مثل السلوم ومطروح، مع احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المحافظات، خاصة في السواحل الشمالية من الإسكندرية ومطروح والعالمين، بالإضافة إلى مناطق الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، ومع تقدم فترات اليوم تشمل دمياط وبورسعيد وبقية المحافظات.

وأشارت إلى أن الحالة الجوية تستمر يوم الجمعة والسبت مع تفاوت شدتها من منطقة لأخرى، مع نشاط ملحوظ للرياح قد يؤدي إلى اضطرابات ملاحية في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

كما بينت أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 2 إلى 3 درجات، لتكون العظمى في القاهرة الكبرى بين 24 و25 درجة نهارًا، والصغرى بين 16 و17 درجة ليلًا، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من البرق والرعد ونشاط الرياح وارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة خلال فترات الليل.
 

الجريدة الرسمية