أمطار غزيرة تفاجئ شوارع بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار غريزة أشبه ما تكون بسيول استمرت لقرابة نصف ساعة، وذلك بشكل مفاجئ، وتراكمت مياه الأمطار الغزيرة بالشوارع.

وترصد فيتو خلال صور وفيديو سقوط الأمطار المتواصلة على محافظة بورسعيد على جميع الأحياء.

وتسبب تراكم المياه في شوارع بورسعيد إلى صعوبة في حركة المرور خاصة في الشوارع الضيقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد معدات كسح وشفط المياه بمجرد سقوط الأمطار للتحرك سريعا وسحب المياه من الشوارع.

