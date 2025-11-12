الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أمطار غزيرة تفاجئ شوارع بورسعيد (صور)

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو
شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار غريزة أشبه ما تكون بسيول استمرت لقرابة نصف ساعة، وذلك بشكل مفاجئ، وتراكمت مياه الأمطار الغزيرة بالشوارع.

سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو 
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو 

أمطار غزيرة وسيول ببورسعيد، فيتو 

وترصد فيتو خلال صور وفيديو سقوط الأمطار المتواصلة على محافظة بورسعيد على جميع الأحياء.

سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو

وتسبب تراكم المياه في شوارع بورسعيد إلى صعوبة في حركة المرور خاصة في الشوارع الضيقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد معدات كسح وشفط المياه بمجرد سقوط الأمطار للتحرك سريعا وسحب المياه من الشوارع.

سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد، فيتو

