حمام سباحة، الأمطار تتراكم في شوارع بورسعيد وتعيق حركة المواطنين (فيديو وصور)

أعاقت مياه الأمطار المتراكمة بشوارع حي الضواحي ببورسعيد منذ الصباح الباكر حركة السيارات التي لم يستطع قائدوها القيادة بسهولة بسبب ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، مثل كثير من الشوارع بالأحياء الأخرى التي تعانى من نفس المشكلة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها بورسعيد مساء أمس.

وترصد فيتو من مناطق بروتكس وشباب الخريجين والرحاب بحي الضواحي ببورسعيد، تحول الشوارع إلى ما يشبه "حمام سباحة" في مشهد تحول إلى كوميديا سوداء بسبب تراكم مياه الأمطار منذ مساء أمس بالشوارع.

وكانت محافظة بورسعيد بجميع أحيائها ومدينة بورفؤاد قد شهدت تساقط أمطار غزيرة مساء أمس، تحولت بعد دقائق إلى سيول مستمرة لأكثر من نصف ساعة، ليتوقف سقوط الأمطار بعد ذلك فترة قصيرة، ثم عاودت النوة هجومها على المدينة الباسلة بعد ذلك لقرابة ساعة أخرى مجددا.

وسادت حالة من الاستياء بين أهالي بورسعيد وبالأخص الموظفين صباحًا أثناء ذهابهم إلى عملهم بالسيارات، حيث لم تستطع السيارات التحرك بسهولة، كما سادت حالة من القلق بين المواطنين بسبب تراكم المياه في ظل وجود أعمدة إنارة.

محافظة بورسعيد تؤكد إصدار توجيهات لحل المشكلة

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد قد أصدرت بيانا صحفيا مساء أمس، أكد فيه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أنه أصدر توجيهات بسرعة الانتشار الميداني والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار مع الدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقرة في الفترة الراهنة.

كما أكدت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أن الساعات الماضية شهدت تحركات ميدانية مكثفة لرؤساء الأحياء وفرق الطوارئ والعمل على مدار الساعة وسرعة إزالة أي تراكمات للمياه أولًا بأول ومنع حدوث أي تأثيرات على الحركة داخل الأحياء.

