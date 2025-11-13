خلال مباريات نوفمبر، 14 منتخبا يستعدون لحسم بطاقة العبور لكأس العالم

18 حجم الخط

تشهد فترة التوقف الدولي الحالية لشهر نوفمبر، التعرف على 14 منتخبًا جديدًا سيحجزون أماكنهم في نهائيات كأس العالم 2026، من بينهم 11 منتخبًا أوروبيًا هم متصدرو المجموعات المتبقية، بعد أن ضمن منتخب إنجلترا التأهل رسميًا وصدارة المجموعة الحادية عشرة.

وستُحسم في تصفيات الكونكاكاف المقاعد الثلاثة المؤهلة مباشرة عبر متصدري المجموعات في المرحلة الثالثة والأخيرة، في حين سيتحدد خلال هذا التوقف أيضًا هوية المنتخبات التي ستخوض الملحق العالمي في مارس المقبل لتحديد المقعدين الأخيرين في المونديال.

ويتنافس العراق والإمارات على مقعد آسيا، بينما تتصارع الكاميرون ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والجابون على المقعد الأفريقي، إضافة إلى تحديد أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني في مجموعات الكونكاكاف الثلاث.

وكان كل من بوليفيا عن أمريكا الجنوبية وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا قد ضمنا بالفعل مكانهما في الملحق العالمي، كما سيتم خلال هذا التوقف التعرف على المنتخبات الـ16 التي ستخوض الملحق الأوروبي المؤهل لمرور 4 منتخبات إضافية إلى نهائيات كأس العالم 2026.

التصفيات الأوروبية

في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، يبقى منتخب إنجلترا الوحيد الذي حسم تأهله رسميًا بعد فوزه الكبير على لاتفيا 5-0 في أكتوبر الماضي، بينما تُحسم المقاعد الـ11 الأخرى خلال شهر نوفمبر الجاري.

المجموعة الأولى: يحتاج منتخب ألمانيا إلى الفوز في مباراتيه أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا لحسم التأهل.

المجموعة الثانية: تتصدر سويسرا بـ10 نقاط بفارق 3 عن كوسوفو، وتحتاج إلى الفوز على السويد ثم التعادل مع كوسوفو لضمان التأهل.

المجموعة الثالثة: الصراع محتدم بين الدنمارك واسكتلندا اللتين تتساويان بـ10 نقاط، مع أفضلية الأهداف للدنمارك.

المجموعة الرابعة: تتصدرها فرنسا بـ10 نقاط وتحتاج للفوز على أوكرانيا لحسم التأهل رسميًا دون انتظار مواجهة أذربيجان الأخيرة.

المجموعة الخامسة: يتصدر إسبانيا بـ12 نقطة أمام تركيا (9 نقاط)، والمواجهة المباشرة بينهما في الجولة الأخيرة ستكون حاسمة.

المجموعة السادسة: يتصدر البرتغال بـ10 نقاط أمام المجر (5 نقاط)، ويكفيه الفوز على إيرلندا للتأهل رسميًا.

المجموعة التاسعة: المنافسة محصورة بين النرويج المتصدرة بـ18 نقطة وإيطاليا الثانية بـ15 نقطة.

