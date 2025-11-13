الخميس 13 نوفمبر 2025
تعرف على نظام مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

كاس العالم
تستعد العديد من المنتخبات لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 ويشهد نظام البطولة تطبيق المباريات الإقصائية حيث تتنافس ستة منتخبات على آخر مقعدين في المونديال.

نظام ملحق كأس العالم 

وستشمل البطولة منتخبين من منطقة الكونكاكاف، ومنتخبًا واحدًا من كل من الاتحاد الآسيوي، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والكونميبول، واتحاد أوقيانوسيا، وستقام في مارس 2026 خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد من 23 إلى 31 الشهر نفسه.

من بين المتأهلين الستة، ستلتقي المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفًا عالميًا في الدور نصف النهائي من التصفيات. وسيتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفًا مباشرة إلى المباراة النهائية، بينما سيتأهل الفائزان في نهائي البطولة إلى كأس العالم.

وفي زيورخ في سويسرا، ستُجرى قرعة الملحق العالمي يوم الخميس في 20 نوفمبر الجاري، وفق الفيفا.

