تعرف على نظام مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

18 حجم الخط

تستعد العديد من المنتخبات لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 ويشهد نظام البطولة تطبيق المباريات الإقصائية حيث تتنافس ستة منتخبات على آخر مقعدين في المونديال.

نظام ملحق كأس العالم

وستشمل البطولة منتخبين من منطقة الكونكاكاف، ومنتخبًا واحدًا من كل من الاتحاد الآسيوي، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والكونميبول، واتحاد أوقيانوسيا، وستقام في مارس 2026 خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد من 23 إلى 31 الشهر نفسه.

من بين المتأهلين الستة، ستلتقي المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفًا عالميًا في الدور نصف النهائي من التصفيات. وسيتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفًا مباشرة إلى المباراة النهائية، بينما سيتأهل الفائزان في نهائي البطولة إلى كأس العالم.

وفي زيورخ في سويسرا، ستُجرى قرعة الملحق العالمي يوم الخميس في 20 نوفمبر الجاري، وفق الفيفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.