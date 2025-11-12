الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لابورتا عن إمكانية عودة ميسي من جديد: برشلونة فوق الجميع

ميسي
ميسي
18 حجم الخط

حسم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل حول عودة الأسطورة ليونيل ميسي من جديد إلى كامب نو.

هل يعود ميسي إلى برشلونة 

وأكد لابورتا أنه لا يشعر بأي ندم على الكيفية التي تمت بها مغادرة النجم الأرجنتيني في صيف 2021.

وفي حوار أجراه مع راديو كاتالونيا، شدد لابورتا على المبدأ الأساسي الذي يحكم قرارات الإدارة، قائلًا: “على الرغم من كل ما حدث فيما يتعلق برحيل ليو ميسي، فإنني لا أشعر بالندم”.
وبرر رئيس النادي موقفه بالإشارة إلى أن كيان النادي ومستقبله المالي هو الأولوية القصوى، حتى على حساب الرغبات العاطفية للجماهير والإدارة.

وأضاف: "برشلونة فوق أي شخص آخر. لم يكن هذا ما أردناه جميعًا، لكن الأمر لم يكن ممكنًا في تلك اللحظة." 

وعن إمكانية عودة ميسي من جديد إلى برشلونة قال لابورتا: “احتراما لميسي ولفريقه الوقت الحالي ليس مناسبا الحديث عن هذا الأمر”.


وتأتي تصريحات لابورتا لتؤكد أن قرار عدم تجديد عقد ميسي، الذي اضطر للرحيل إلى باريس سان جيرمان، كان نابعًا من ظروف اقتصادية وقوانين اللعب المالي النظيف التي كانت تحكم النادي آنذاك، وليس رغبة شخصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللعب المالي النظيف النجم الارجنتيني باريس سان باريس سان جيرمان برشلونة تجديد عقد ميسي ليو ميسي

مواد متعلقة

أزمة قوية تضرب صفوف نيجيريا قبل مباريات ملحق كأس العالم

برشلونة يرد على بيان الاتحاد الإسباني بشأن لامين يامال

ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان نجم ليفربول وقلق في الريدز

إسبانيا تستدعي بديل لامين يامال لمعسكر الماتادور

لم أغادر كما كنت أحلم، ميسي يكشف أسباب رحيله عن برشلونة

يضم لابورتا ولامين يامال ورافينيا، وفد برشلونة يصل حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية