لابورتا عن إمكانية عودة ميسي من جديد: برشلونة فوق الجميع

حسم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل حول عودة الأسطورة ليونيل ميسي من جديد إلى كامب نو.

هل يعود ميسي إلى برشلونة

وأكد لابورتا أنه لا يشعر بأي ندم على الكيفية التي تمت بها مغادرة النجم الأرجنتيني في صيف 2021.

وفي حوار أجراه مع راديو كاتالونيا، شدد لابورتا على المبدأ الأساسي الذي يحكم قرارات الإدارة، قائلًا: “على الرغم من كل ما حدث فيما يتعلق برحيل ليو ميسي، فإنني لا أشعر بالندم”.

وبرر رئيس النادي موقفه بالإشارة إلى أن كيان النادي ومستقبله المالي هو الأولوية القصوى، حتى على حساب الرغبات العاطفية للجماهير والإدارة.

وأضاف: "برشلونة فوق أي شخص آخر. لم يكن هذا ما أردناه جميعًا، لكن الأمر لم يكن ممكنًا في تلك اللحظة."

وعن إمكانية عودة ميسي من جديد إلى برشلونة قال لابورتا: “احتراما لميسي ولفريقه الوقت الحالي ليس مناسبا الحديث عن هذا الأمر”.



وتأتي تصريحات لابورتا لتؤكد أن قرار عدم تجديد عقد ميسي، الذي اضطر للرحيل إلى باريس سان جيرمان، كان نابعًا من ظروف اقتصادية وقوانين اللعب المالي النظيف التي كانت تحكم النادي آنذاك، وليس رغبة شخصية.

