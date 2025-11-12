الأربعاء 12 نوفمبر 2025
مهدد بالاعتزال، نقل أوسكار للمستشفى في البرازيل

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، نقل لاعب وسط تشيلسي السابق أوسكار إلى مستشفى بعدما كشفت فحوصات واختبارات خضع لها قبل انطلاق الموسم الجديد عن وجود "مشكلة في القلب".

أوسكار مهدد بالاعتزال

وأضاف النادي أنه وسط استعدادات اللاعبين لموسم 2026 "أظهر أوسكار مؤشرات عن وجود مشكلة في القلب".

ورافق الطاقم الطبي للنادي اللاعب (34 عامًا) إلى المستشفى، وقال النادي في بيان: نُقل اللاعب إلى مستشفى. حالته مستقرة حاليًا، ولا يزال تحت الملاحظة لإجراء المزيد من الفحوصات لتوضيح التشخيص.

وأضاف: وفقًا للإجراءات المعتادة واحترامًا لخصوصية اللاعب، سيتم الإعلان عن أي معلومات جديدة بمجرد صدور أي تحديث من الفريق الطبي، بالاتفاق مع أوسكار.

يأتي ذلك وسط حديث حول اعتزال اللاعب بشكل رسمي بسبب تلك المشاكل دون إعلان رسمي.

