تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات

كأس العالم للناشئين، يتصدر لقاء المغرب وكاليدونيا الجديدة أكبر النتائج لمباريات كأس العالم للناشئين 2025 بصفة خاصة وبشكل عام، بعد ما حقق المغرب فوز تاريخي بنتيجة 16-0 كان سببا في تأهله للدور التالي.

أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات

المغرب 16-0 كاليدونيا الجديدة

إنجلترا 8-1 هايتي

فيجي 0-7 بلجيكا

البرازيل 7-0 الهندوراس

فيجي 0-7 الأرجنتين

السلفادور 0-7 ألمانيا

أوزبكستان 6-1 بنما

كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال

طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك

تونس 6-0 فيجي

البرتغال 6-0 المغرب

زامبيا 5-2 الهندوراس

الإمارات 0-5 السنغال

كوريا الشمالية 5-0 السلفادور

ساحل العاج 1-4 سويسرا

هايتي 1-4 مصر

بنما 1-4 آيرلندا

بوليفيا 0-4 إيطاليا

البرازيل 4-0 إندونيسيا

وأسدل الستار على دور مجموعات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بمشاركة 48 منتخبا بواقع 12 مجموعة، وجاءت نتائج مرحلة المجموعات في مونديال الناشئين 2025 كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لبطولة كأس العالم للناشئين

جنوب أفريقيا 3-1 بوليفيا

كوستاريكا 1-1 الإمارات

السنغال 0-0 كرواتيا

اليابان 2-0 المغرب

الأرجنتين 3-2 بلجيكا

كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال

قطر 0-1 إيطاليا

تونس 6-0 فيجي

ساحل العاج 1-4 سويسرا

البرازيل 7-0 الهندوراس

المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية

هايتي 1-4 مصر

ألمانيا 1-1 كولومبيا

إنجلترا 0-3 فنزويلا

كوريا الشمالية 5-0 السلفادور

إندونيسيا 1-3 زامبيا

طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك

بنما 1-4 أيرلندا

باراجواي 1-2 أوزبكستان

النمسا 1-0 السعودية

مالي 3-0 نيو زيلندا

الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو

كندا 2-1 أوغندا

فرنسا 2-0 تشيلي

نتائج الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للناشئين

بوليفيا 0-4 إيطاليا

البرتغال 6-0 المغرب

اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة

الأرجنتين 1-0 تونس

فيجي 0-7 بلجيكا

الإمارات 0-3 كرواتيا

قطر 1-1 جنوب أفريقيا

السنغال 1-0 كوستاريكا

إنجلترا 8-1 هايتي

السلفادور 0-0 كولومبيا

ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية

مصر 1-1 فنزويلا

المكسيك 1-0 ساحل العاج

سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

البرازيل 4-0 إندونيسيا

زامبيا 5-2 الهندوراس

جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو

أوغندا 1-1 تشيلي

مالي 0-3 النمسا

فرنسا 0-0 كندا

الولايات المتحدة 2-1 طاجيكستان

باراجواي 2-1 بنما

أيرلندا 2-1 أوزبكستان

السعودية 3-2 نيو زيلندا

نتائج الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم للناشئين

فيجي 0-7 الأرجنتين

بلجيكا 2-0 تونس

المغرب 16-0 كاليدونيا الجديدة

البرتغال 1-2 اليابان

الإمارات 0-5 السنغال

كرواتيا 3-1 كوستاريكا

إيطاليا 3-1 جنوب أفريقيا

بوليفيا 0-0 قطر

كوريا الجنوبية 3-1 ساحل العاج

سويسرا 3-1 المكسيك

السلفادور 0-7 ألمانيا

كولومبيا 2-0 كوريا الشمالية

زامبيا 1-1 البرازيل

الهندوراس 1-2 إندونيسيا

فنزويلا 4-2 هايتي

مصر 0-3 إنجلترا

تشيلي 2-1 كندا

أوغندا 1-0 فرنسا

أوزبكستان 6-1 بنما

أيرلندا 0-0 باراجواي

جمهورية التشيك 0-1 الولايات المتحدة

بوركينا فاسو 2-0 طاجيكستان

نيو زيلندا 1-4 النمسا

السعودية 0-2 مالي

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

