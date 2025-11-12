حصيلة أهداف كأس العالم للناشئين بعد انتهاء دور المجموعات

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، شهدت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما بعد انتهاء دور المجموعات إحراز 250 هدفا.

عدد أهداف مونديال الناشئين

أقيمت 72 مباراة بواقع 24 مباراة في الجولة الواحدة وشهدت المباريات إحراز 250 هدفا.



وشهدت الجولة الأولي من مونديال الناشئين سيطرة التعادل علي 3 مباريات تعادل وانتهاء21 مباراة بالفوز وإحراز 86 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية 8 مباريات بالتعادل و16 مباراة بالفوز وعدد 71 هدفا.

وجاءت الجولة الثالثة لتتخطي حصيلة أهداف كل من الجولتين الأولي والثانية بواقع93 هدفا

وانتهت 3 مباريات بالتعادل و21 مباراة بالفوز.

وأسدل الستار على دور مجموعات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بمشاركة 48 منتخبا بواقع 12 مجموعة.

وجاءت نتائج مرحلة المجموعات في مونديال الناشئين 2025 كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لبطولة كأس العالم للناشئين



جنوب أفريقيا 3-1 بوليفيا

كوستاريكا 1-1 الإمارات

السنغال 0-0 كرواتيا

اليابان 2-0 المغرب

الأرجنتين 3-2 بلجيكا

كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال

قطر 0-1 إيطاليا

تونس 6-0 فيجي

ساحل العاج 1-4 سويسرا

البرازيل 7-0 الهندوراس

المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية

هايتي 1-4 مصر

ألمانيا 1-1 كولومبيا

إنجلترا 0-3 فنزويلا

كوريا الشمالية 5-0 السلفادور

إندونيسيا 1-3 زامبيا

طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك

بنما 1-4 أيرلندا

باراجواي 1-2 أوزبكستان

النمسا 1-0 السعودية

مالي 3-0 نيو زيلندا

الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو

كندا 2-1 أوغندا

فرنسا 2-0 تشيلي

نتائج الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للناشئين



بوليفيا 0-4 إيطاليا

البرتغال 6-0 المغرب

اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة

الأرجنتين 1-0 تونس

فيجي 0-7 بلجيكا

الإمارات 0-3 كرواتيا

قطر 1-1 جنوب أفريقيا

السنغال 1-0 كوستاريكا

إنجلترا 8-1 هايتي

السلفادور 0-0 كولومبيا

ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية

مصر 1-1 فنزويلا

المكسيك 1-0 ساحل العاج

سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

البرازيل 4-0 إندونيسيا

زامبيا 5-2 الهندوراس

جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو

أوغندا 1-1 تشيلي

مالي 0-3 النمسا

فرنسا 0-0 كندا

الولايات المتحدة 2-1 طاجيكستان

باراجواي 2-1 بنما

أيرلندا 2-1 أوزبكستان

السعودية 3-2 نيو زيلندا

نتائج الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم للناشئين



فيجي 0-7 الأرجنتين

بلجيكا 2-0 تونس

المغرب 16-0 كاليدونيا الجديدة

البرتغال 1-2 اليابان

الإمارات 0-5 السنغال

كرواتيا 3-1 كوستاريكا

إيطاليا 3-1 جنوب أفريقيا

بوليفيا 0-0 قطر

كوريا الجنوبية 3-1 ساحل العاج

سويسرا 3-1 المكسيك

السلفادور 0-7 ألمانيا

كولومبيا 2-0 كوريا الشمالية

زامبيا 1-1 البرازيل

الهندوراس 1-2 إندونيسيا

فنزويلا 4-2 هايتي

مصر 0-3 إنجلترا

تشيلي 2-1 كندا

أوغندا 1-0 فرنسا

أوزبكستان 6-1 بنما

أيرلندا 0-0 باراجواي

جمهورية التشيك 0-1 الولايات المتحدة

بوركينا فاسو 2-0 طاجيكستان

نيو زيلندا 1-4 النمسا

السعودية 0-2 مالي



قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.