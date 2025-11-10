سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 12

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الفرنسي، يتربع باريس سان جيرمان حامل اللقب على قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 12 من البطولة برصيد 27 نقطة فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 12

1- باريس سان جيرمان 27 نقطة

2- مارسيليا 25 نقطة

3- لانس 25 نقطة

4- ستراسبورج 22 نقطة

5- ليل 20 نقطة

6- موناكو 20 نقطة

7- ليون 20 نقطة

8- رين 18 نقطة

9- نيس 17 نقطة

10- تولوز 16 نقطة

11- باريس 14 نقطة

12- لو هافر 14 نقطة

13- أنجييه 13 نقطة

14- ميتز 11 نقطة

15- بريست 10 نقاط

16- نانت 10 نقاط

17- لوريان 10 نقاط

18- أوكسير 7 نقاط

