الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

الفريق أول عبدالمجيد
الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
ads

التقى  الفريق أول  عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة  وزير الدفاع والإنتاج الحربى المشير عاصم منير رئيس أركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، كذلك توافق الرؤى حول العديد من الأُطر التى تدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود التى تحقق الأمن والاستقرار فى ظل ما تشهده الساحتين الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة.

 أوجه علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية

من جانبه أشار رئيس أركان القوات البرية الباكستانية إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بما تقوم به مصر من دور محورى لإرساء قواعد السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط.

المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية 

وفى سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس أركان القوات البرية الباكستانية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية تنسيق الجهود لدعم أوجه التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس أركان القوات البرية الباكستانية إلى الحرص على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر معربًا عن تقديره للعلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتاج الحربي اركان حرب القوات المسلحة الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وزير الدفاع والانتاج الحربي

مواد متعلقة

القوات المسلحة تشارك في الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من "الرياضة" وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات المظلات وشركة سايلو فودز

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية