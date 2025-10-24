وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المشير عاصم منير رئيس أركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، كذلك توافق الرؤى حول العديد من الأُطر التى تدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود التى تحقق الأمن والاستقرار فى ظل ما تشهده الساحتين الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة.

أوجه علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية

من جانبه أشار رئيس أركان القوات البرية الباكستانية إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بما تقوم به مصر من دور محورى لإرساء قواعد السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط.

المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية

وفى سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس أركان القوات البرية الباكستانية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية تنسيق الجهود لدعم أوجه التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس أركان القوات البرية الباكستانية إلى الحرص على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر معربًا عن تقديره للعلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.