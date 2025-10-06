مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

تكشف مذكرات المشير أحمد إسماعيل، القائد العام للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، عن جانب من الاستراتيجية المصرية في ما قبل حرب أكتوبر 1973، يقوم على خداع دولي وإقليمي متعمد، إلى جانب عمليات استخبارية عميقة داخل صفوف العدو الإسرائيلي، ما جعل لدى القاهرة قدرة على قراءة نوايا وقرارات الجانب الآخر، وفق ما ورد في المذكرات.

وقال المشير إسماعيل في مذكراته: «أنشأنا في جهاز المخابرات إدارة أطلقنا عليها اسم "إدارة الخداع" كانت مهمتها تزويد العدو بمعلومات مضللة عن مصر عبر عملائنا المنتشرين على خط المواجهة. وربما لن أكشف سرا إن قلت: إنه كان لدينا قبل أكتوبر 1973 أكثر من عشرة عملاء نجحنا في تجنيدهم من بين القوات الإسرائيلية المتمركزة في خط بارليف. ولم يستطع «الشين بيت» أو إدارة الأمن العام المختصة بمكافحة التجسس داخل إسرائيل اكتشافهم… ولا أخفي سرا آخر إن قلت: إن نحو 85% مما حصلت عليه إسرائيل من معلومات عسكرية وسياسية عن مصر تم تسريبه لها من جهاز المخابرات العامة».

