السجن 10 سنوات لأجنبية جلبت مواد مخدرة من الخارج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سيدة أجنبية لاتهامها بجلب مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة النزهة، وقضت بتخفيف حكم سجنها من المؤبد إلى المشدد 10 سنوات.

وتبين من التحقيقات ان المتهمة اشتركت مع أخرى هاربة في جلب جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية.

البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب مصر للطيران على متن رحلة قادمة من دولة أجنبية، وتم ضبط المتهمة وبتفتيشها بواسطة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على المواد المخدرة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت على اتفاق مع أخرى هاربة بإرسال المواد المخدرة للبلاد لتسليمها لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

