إخلاء سبيل بطل فيديو ضرب ابنته بمدخل عقار في جسر السويس

أمرت نيابة النزهة باخلاء سبيل المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب داخل مدخل عقار في منطقة جسر السويس عقب الانتهاء من سماع أقواله.

وقال المتهم خلال التحقيقات: إن ما حدث كانت مشاجرة بين المجني عليها واختها فتدخل للفض بينهما وما قامت به بطلة الفيديو كان تمثيلا، مشيرا إلى أنها قامت وذهبت معه الي البيت ولم يصبها أي أذى، قائلا: "محصلش حاجة مشكلة عائلية وانتهت".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم هو والد الفتاة، وأنها كانت في منزل شقيقتها ورفضت العودة معه إلى المنزل، مشيرة إلى أن الفتاة لم تقم بتحرير محضر بالواقعة حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد فحصت الفيديو المتداول، والذي أظهر اعتداء شخص وفتاة على أخرى داخل مدخل عقار بجسر السويس، وتمكنت من تحديد هوية جميع أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق من صحة المقطع.

