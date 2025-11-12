الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل بطل فيديو ضرب ابنته بمدخل عقار في جسر السويس

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

أمرت نيابة النزهة باخلاء سبيل المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب داخل مدخل عقار في منطقة جسر السويس عقب الانتهاء من سماع أقواله. 

وقال المتهم خلال التحقيقات: إن ما حدث كانت مشاجرة بين المجني عليها واختها فتدخل للفض بينهما وما قامت به بطلة الفيديو كان تمثيلا، مشيرا إلى أنها قامت وذهبت معه الي البيت ولم يصبها أي أذى، قائلا: "محصلش حاجة مشكلة عائلية وانتهت". 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم هو والد الفتاة، وأنها كانت في منزل شقيقتها ورفضت العودة معه إلى المنزل، مشيرة إلى أن الفتاة لم تقم بتحرير محضر بالواقعة حتى الآن.


كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد فحصت الفيديو المتداول، والذي أظهر اعتداء شخص وفتاة على أخرى داخل مدخل عقار بجسر السويس، وتمكنت من تحديد هوية جميع أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق من صحة المقطع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة جسر السويس منطقة جسر السويس فيديو جسر السويس

مواد متعلقة

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مسرح جريمة مقتل سيدة في جسر السويس

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية