مصرع طفل وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بمصرف في الوادي الجديد

لقى طفل مصرعه، فيما أصيب آخر، في انقلاب جرار زراعي، اليوم الأربعاء، في قرية تابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد

الزملوط يتفقد أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بديوان الوادي الجديد

الداخلة وبلاط والفرافرة، الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين انقلاب جرار زراعي في مصرف زراعي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة أسفر عن مصرع مصطفى علاء فرغلي، 14 عاما، وإصابة عمر صفوت فرغلي، 8 أعوام. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثة الطفل المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى وضع الطفل المصاب في قسم الطوارئ تحت الملاحظة الطبية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة. 

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تباشر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع معدات وحدة المرور استخراج الجرار الزراعي من المصرف الزراعي بقرية صبيح.

