نائب محافظ الوادي الجديد: توفير وسائل نقل للناخبين بالقرى والمناطق النائية للجان انتخابات النواب

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في يومها الثاني، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و٦٠ لجنةً فرعية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية.

وأكدت نائب المحافظ خلال تواصلها مع رؤساء المراكز على متابعة سير اللجان أولًا بأول وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالقرى والمناطق النائية، والتأكد من توافر كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة داخل وخارج مقار اللجان؛ لضمان أداء الناخبين لواجبهم الدستوري بانتظامٍ ويسر.



وتواصل اللجان الفرعية بالوادي الجديد، فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

