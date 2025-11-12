الداخلة وبلاط والفرافرة، الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في الوادي الجديد

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، قبل قليل، الحصر العددي لفرز لجان الدائرة الثانية بالمحافظة والتي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

وتضم محافظة الوادي الجديد، دائرتين انتخابيتين وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفا و870 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية بواقع 23 لجنة في الداخلة و19 لجنة فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان في مركز بلاط و4 لجان في مركز باريس.

 

وجاءت نتائج مرشحي الدائرة الثانية بالوادي الجديد، علي النحو التالي.

▪︎1-احمد عبدالله عمورة 2243 
▪︎2-خالد الصاوي 6184 
▪︎3-تامر عبد القادر 10516 
▪︎4-حمدي محمد حسن 3074 
▪︎5-خالد عباس عاشور 814 
▪︎6-محمد احمد مطاوع 865 
▪︎7-فاطمة جبريل 15 
▪︎8-محمد علي عبد الغني 2940 
▪︎9-منصور إبراهيم سيد 294 
▪︎10-ولاء ناجي أحمد 1006 
▪︎11- محمد رشاد محمد 1415
▪︎12- محمد محمود حسنين 275 
▪︎13- رضا أحمد حمودة 4401 
▪︎14- نبيل حنفي عبد الله 284 
▪︎15- أحمد فتحي شردة 490 
▪︎16-سعد أبو بكر محمد 114
▪︎17-ياسر كمال محمد 1941
▪︎18-رضا السيد محمد 192
▪︎19-عاطف علوي محمد 1225
▪︎20- أحمد إبراهيم مدني 115
▪︎21- مصطفى حسن سنوسي 5923
▪︎22- برديس سيف الدين عمران 550

في سياق متصل، تتواصل أعمال اللجان العامة في المحافظة استكمال عمليات الفرز ومراجعة المحاضر النهائية لكافة الدوائر، انتظارًا لوصول نتيجة فرز لجان المصريين بالخارج.
زشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن هذه النتائج المعلنة هي حصر عددي أولي من لجان الفرز، وليست النتيجة الرسمية النهائية.

 وسيتم الإعلان عن النتيجة الرسمية الحاسمة بواسطة الهيئة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة والفصل في التظلمات، وذلك في إطار المتابعة القضائية والتنفيذية المكثفة لضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، الحصر العددي لفرز لجان الدائرة الثانية بالمحافظة، التي تضم مركزي الداخلة وبلاط والفرافرة ويتنافس بها 22 مرشحا.

وحسمت الإعادة جولة الانتخابات بالدائرة الثانية، التي من المقرر أن تجرى ما بين المرشح خالد الصاوي الذي حصل على 6184 صوتا، والمرشح تامر عبد القادر الذي حصل 10516 صوتا.

 

